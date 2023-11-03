Участок свердловской трассы Серов — Североуральск — Ивдель открыли для движения

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2023. В связи с неблагоприятной погодной обстановкой движение грузового и пассажирского ...03.11.2023 ГИБДД перекрыла движение для всех видов транспорта на автотрассе Ивдель — ХМАО
УрБК, Екатеринбург, 03.11.2023. Сотрудники Госавтоинспекции перекрыли движение по трассе Ивдель — ХМАО из-за ...11.08.2023 На севере Свердловской области до 13 августа объявили предупреждение о смоге
УрБК, Екатеринбург, 11.08.2023. На севере Свердловской области объявлены неблагоприятные метеорологические условия ...04.05.2023 В Свердловской области до 7 мая будет действовать предупреждение о смоге
УрБК, Екатеринбург, 04.05.2023. На территории Свердловской области объявлены неблагоприятные метеорологические условия ...19.10.2011 Между Свердловской областью и ХМАО-Югрой будет заключено соглашение о сотрудничестве
УрБК, Екатеринбург, 19.10.2011. Дальнейшее строительство одного из важнейших объектов — дороги Ивдель — Ханты-Мансийск ...