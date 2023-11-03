УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 14:04

Участок свердловской трассы Серов — Североуральск — Ивдель открыли для движения

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2023. Участок автодороги Серов — Североуральск — Ивдель с 9 по 142 км открыли для легковых и грузовых машин, сообщает Telegram-канал Управления ГИБДД по Свердловской области.

Утром 23 ноября движение на этом участке было перекрыто из-за сильного снегопада. Также частично был запрещен проезд на участках автотрасс Серов — Североуральск — Ивдель с 146-го по 162 км и Ивдель — граница ХМАО с 9-го по 142 км Ивдельского района в обоих направлениях.

Напомним, что свердловские синоптики продлили штормовое предупреждение на 24 ноября. Вновь на территории региона местами ожидаются сильные снегопады и гололед.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Сегодня, 11:43 Госавтоинспекция частично ограничила движение транспорта на участке Серов — Североуральск — Ивдель в обоих направлениях

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2023. В связи с неблагоприятной погодной обстановкой движение грузового и пассажирского ...

03.11.2023 ГИБДД перекрыла движение для всех видов транспорта на автотрассе Ивдель — ХМАО

УрБК, Екатеринбург, 03.11.2023. Сотрудники Госавтоинспекции перекрыли движение по трассе Ивдель — ХМАО из-за ...

11.08.2023 На севере Свердловской области до 13 августа объявили предупреждение о смоге

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2023. На севере Свердловской области объявлены неблагоприятные метеорологические условия ...

04.05.2023 В Свердловской области до 7 мая будет действовать предупреждение о смоге

УрБК, Екатеринбург, 04.05.2023. На территории Свердловской области объявлены неблагоприятные метеорологические условия ...

19.10.2011 Между Свердловской областью и ХМАО-Югрой будет заключено соглашение о сотрудничестве

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2011. Дальнейшее строительство одного из важнейших объектов — дороги Ивдель — Ханты-Мансийск ...

Популярные новости
26.10.2023Минсельхоз подготовил проект постановления о запрете экспорта мяса птицы01.11.2023В Свердловской области по программе КРТ построят микрорайон на 160 тыс. кв. метров24.10.2023В России количество кредиток с задолженностью свыше 90 дней достигло рекордных 4,1 млн штук16.11.2023В Екатеринбурге аренда «однушек» в новых домах на 5% дороже среднего платежа по ипотеке27.10.2023Пять шагов для Екатеринбурга
Архив новостей
Ноябрь 2023 (533)
Октябрь 2023 (733)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18