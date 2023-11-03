Госавтоинспекция частично ограничила движение транспорта на участке Серов — Североуральск — Ивдель в обоих направлениях

УрБК, Екатеринбург, 03.11.2023. Сотрудники Госавтоинспекции перекрыли движение по трассе Ивдель — ХМАО из-за ...02.11.2023 Движение транспорта на участке трассы Богданович — Сухой Лог полностью восстановлено
УрБК, Екатеринбург, 02.11.2023. На участке трассы Богданович — Сухой Лог полностью восстановлено движение транспорта. ...02.11.2023 На участке трассы Богданович — Сухой Лог ввели ограничения для грузового и пассажирского транспорта
УрБК, Екатеринбург, 02.11.2023. Госавтоинспекция Свердловской области уведомляет о введении частичного ограничения ...30.10.2023 На участке трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург ограничили движение транспорта из-за ухудшения погодных условий
УрБК, Екатеринбург, 30.10.2023. На федеральной трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург со 160 по 352 км (от Красноуфимского ...23.06.2014 ГИБДД временно закрыла автобусное движение по трассе «Ивдель — Ханты-Мансийск»
УрБК, Екатеринбург, 23.06.2014. УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области временно приостановило движение автобусов ...