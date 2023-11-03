Госавтоинспекция частично ограничила движение транспорта на участке Серов — Североуральск — Ивдель в обоих направлениях

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ГИБДД перекрыла движение для всех видов транспорта на автотрассе Ивдель — ХМАО

УрБК, Екатеринбург, 03.11.2023. Сотрудники Госавтоинспекции перекрыли движение по трассе Ивдель — ХМАО из-за ...

Движение транспорта на участке трассы Богданович — Сухой Лог полностью восстановлено

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2023. На участке трассы Богданович — Сухой Лог полностью восстановлено движение транспорта. ...

На участке трассы Богданович — Сухой Лог ввели ограничения для грузового и пассажирского транспорта

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2023. Госавтоинспекция Свердловской области уведомляет о введении частичного ограничения ...

На участке трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург ограничили движение транспорта из-за ухудшения погодных условий

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2023. На федеральной трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург со 160 по 352 км (от Красноуфимского ...

ГИБДД временно закрыла автобусное движение по трассе «Ивдель — Ханты-Мансийск»

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2014. УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области временно приостановило движение автобусов ...