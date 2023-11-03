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Госавтоинспекция частично ограничила движение транспорта на участке Серов — Североуральск — Ивдель в обоих направлениях

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2023. В связи с неблагоприятной погодной обстановкой движение грузового и пассажирского транспорта на автодороге Серов — Североуральск — Ивдель временно ограничено. Об этом сообщает Telegram-канал Управления ГИБДД по Свердловской области.

Частичное ограничение движения грузового и пассажирского транспорта на автодорогах регионального значения Серов — Североуральск — Ивдель с 146-го по 162 км и Ивдель — граница ХМАО с 9-го по 142 км Ивдельского района введено в обоих направлениях (в сторону Екатеринбурга и в сторону ХМАО).

Водители, попавшие в беду на дороге, могут обратиться за помощью по номеру 112.

Ранее был закрыт для движения грузовиков весь находящийся на территории Свердловской области участок трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург (со 160 по 352 км).
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