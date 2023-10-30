На участке трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург ограничили движение транспорта из-за ухудшения погодных условий

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2023. На федеральной трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург со 160 по 352 км (от Красноуфимского района до Екатеринбурга) сегодня ограничили движение грузовых автомобилей и пассажирского транспорта. Это связано с ухудшением погодных условий, говорится в Telegram-канале Управления ГИБДД по Свердловской области.



Как заявили в региональном ведомстве, ограничения связаны с выпадением обильных снежных осадков, метелью и ограниченной видимостью.



«Экипажи ДПС несут службу в усиленном режиме. Водители, попавшие в беду на дороге, могут обратиться за помощью по номеру 112», — говорится в сообщении.