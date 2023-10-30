На участке трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург ограничили движение транспорта из-за ухудшения погодных условий

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2023. В Свердловской области восстановили движение транспорта на автодороге Ачит — Месягутово ...25.04.2023 На трассе под Ирбитом перекрыто движение из-за пожара и дыма
УрБК, Екатеринбург, 25.04.2023. На участке трассы Нижняя Синячиха — Ирбит с 31 по 35 км перекрыто движение в связи с ...12.12.2019 В Челябинске из-за снегопада ограничили въезд большегрузного транспорта
УрБК, Челябинск, 12.12.2019. Сегодня, 12 декабря 2019 года, в столице Южного Урала в связи с ухудшением погодных ...15.10.2018 Движение транспорта по трассе Пермь — Екатеринбург открыто в полном объеме
УрБК, Екатеринбург, 15.10.2018. Движение по трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург в Свердловской области открыто в полном ...04.05.2017 ГИБДД перекрыла движение на трассе Екатеринбург — Курган
УрБК, Екатеринбург, 04.05.2017. На 76 км федеральной трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган остановлено движение ...