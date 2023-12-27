На трассе Р-242 «Пермь — Екатеринбург» ограничено движение для грузового автотранспорта

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2024. С 23.00 28 марта на участке со 160 по 352 км трассы Р-242 «Пермь — Екатеринбург» (от Ачитского района до Екатеринбурга) Госавтоинспекция ограничила движение грузового транспорта.



Как сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Свердловской области, эта мера вызвана ухудшением погоды. На этом участке зафиксировано наличие гололеда и прошел обильный снегопад.



«Ограничения будут сняты после улучшения погодных условий», — говорится в сообщении. Сотрудники ГИБДД несут службу в усиленном режиме.



Также ведомство предупреждает, что на трассе «Екатеринбург — Тюмень» в районе Камышлова, Талицы и Богдановича сильный боковой ветер и метель осложняют движение автотранспорта.



«Снижайте скорость, увеличьте дистанцию, исключите резкие маневры. Обязательно пристегивайтесь ремнем безопасности, крепче держитесь за руль», — говорится в сообщении Госавтоинспекции.