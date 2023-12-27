На трассе Р-242 «Пермь — Екатеринбург» ограничено движение для грузового автотранспорта

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2023. Госавтоинспекция Свердловской области ввела ограничения движения для всех видов ...21.11.2023 ГИБДД ввела временные ограничения на трассе от поселка Арти до дороги Пермь — Екатеринбург
УрБК, Екатеринбург, 21.11.2023. Госавтоинспекция ввела временные ограничения для грузового и пассажирского транспорта ...30.10.2023 На участке трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург ограничили движение транспорта из-за ухудшения погодных условий
УрБК, Екатеринбург, 30.10.2023. На федеральной трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург со 160 по 352 км (от Красноуфимского ...01.02.2019 На трассе Екатеринбург — Тюмень возобновили движение транспорта в полном объеме
УрБК, Екатеринбург, 01.02.2019. Движение на 26 км трассы Р-351 Екатеринбург — Тюмень в Свердловской области открыто в ...15.10.2018 Движение транспорта по трассе Пермь — Екатеринбург открыто в полном объеме
УрБК, Екатеринбург, 15.10.2018. Движение по трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург в Свердловской области открыто в полном ...