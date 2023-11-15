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Вчера, 16:42

Участок трассы Пермь — Екатеринбург от 160 до 352 км закрыли для движения грузовиков

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2023. Участок автодороги Р-242 Пермь — Екатеринбург от 160 до 352 км закрыт для движения грузового транспорта. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ФКУ «Уралуправтодор».

Причиной стали неблагоприятные погодные условия. Напомним, что днем 21 ноября на территории Свердловской области начались метель и сильный снегопад. По данным синоптиков, такая погода прогнозируется и 22 ноября.

«Ограничения продлятся до окончания непогоды», — уточнили в ведомстве. Водителей просят внимательно выбирать место для стоянки, не превышать скорость и соблюдать дистанцию.
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