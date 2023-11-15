Участок трассы Пермь — Екатеринбург от 160 до 352 км закрыли для движения грузовиков

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УрБК, Екатеринбург, 21.11.2023. 22 ноября на территории Свердловской области ожидаются метели, сильный снегопад и ...

ГИБДД ввела временные ограничения на трассе от поселка Арти до дороги Пермь — Екатеринбург

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2023. Госавтоинспекция ввела временные ограничения для грузового и пассажирского транспорта ...

Участок трассы Екатеринбург — Тюмень возле Белоярского временно закрыли из-за снегопада

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2023. Участок федеральной дороги Екатеринбург — Тюмень с 1 по 17 километр (в обход поселка ...

В Свердловской области 29 января ожидается сильный снегопад

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2019. В Свердловской области 29 января 2019 года прогнозируется сильный снегопад, местами ...

В Свердловской области 29 ноября ожидается снегопад

УрБК Екатеринбург, 27.11.2018. По информации синоптиков, 29 ноября 2018 года на востоке Свердловской области и в ...