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Свердловская ГИБДД ограничила движение для всех видов транспорта на участке автодороги Пермь — Екатеринбург в Первоуральском районе

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2023. Госавтоинспекция Свердловской области ввела ограничения движения для всех видов транспорта на федеральной автодороге Пермь — Екатеринбург с 285 по 342 км Первоуральского района.

Как сообщает пресс-служба ведомства, ограничения введены до тех пор, пока данный участок автодороги не приведут в соответствие с действующими требованиями в области обеспечения безопасности дорожного движения.

«Призываем автолюбителей отказаться от поездок на личном транспорте до наступления благоприятных погодных условий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что экипажи ДПС несут службу в усиленном режиме.

По данным ГИБДД, обстановка на автодорогах Свердловской области остается сложной, наблюдается сильный порывистый ветер, выпадение осадков в виде снега, высота сугробов уже достигает 50 см.
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