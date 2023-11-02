Свердловская ГИБДД ограничила движение для всех видов транспорта на участке автодороги Пермь — Екатеринбург в Первоуральском районе

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2023. Госавтоинспекция Свердловской области уведомляет о введении частичного ограничения ...02.11.2023 ГИБДД ввела ограничения для пассажирского транспорта на подъезде к Кировграду от автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов
УрБК, Екатеринбург, 02.11.2023. В Свердловской области введено ограничение движения пассажирского транспорта с 1-го по ...30.10.2023 На участке трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург ограничили движение транспорта из-за ухудшения погодных условий
УрБК, Екатеринбург, 30.10.2023. На федеральной трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург со 160 по 352 км (от Красноуфимского ...23.10.2023 В Свердловской области из-за гололеда введены ограничения движения на трассе Первоуральск — Шаля с 18 по 55 км
УрБК, Екатеринбург, 23.10.2023. В Свердловской области введены ограничения движения на трассе Первоуральск — Шаля с 18 ...11.12.2017 ГИБДД ограничила движение маршрутного транспорта на автодороге Ревда — Дегтярск — Курганово
УрБК, Екатеринбург, 11.12.2017. Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области ограничило движение маршрутного ...