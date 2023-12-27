Инспекторы свердловской ГИБДД перешли на усиленный режим из-за снегопада

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УрБК, Екатеринбург, 30.10.2023. На федеральной трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург со 160 по 352 км (от Красноуфимского ...

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УрБК, Екатеринбург, 12.01.2023. Коммунальные службы Свердловской области перешли на усиленный режим работы после ...

В Свердловской области в связи со снегопадом резко увеличилось число ДТП

В Свердловской области с вечера 12 октября до полудня 13 октября зафиксировано порядка 250 дорожно-транспортных ...

Дорожные службы Екатеринбурга будут работать в усиленном режиме около суток

УрБК, Екатеринбург, 16.03.2011. В связи со снегопадом дорожные службы Екатеринбурга переведены на усиленный режим ...