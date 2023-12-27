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Инспекторы свердловской ГИБДД перешли на усиленный режим из-за снегопада

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2024. Сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области перешли с вечера 8 февраля на усиленный режим несения службы в связи с обильным снегопадом. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления ГИБДД.

«Экипажи ДПС несут службу в усиленном режиме. Водители, попавшие в беду на дороге, могут обратиться за помощью по номеру 112. Призываем автолюбителей отказаться от поездок на личном транспорте до наступления благоприятных погодных условий», — указано в сообщении дорожной полиции с уточнением, что это связано с начавшимся накануне сильным снегопадом и ветром.

Напомним, что за последние двое суток предупреждение о сильном снегопаде и гололедице на территории отдельных районов Свердловской области уже дважды объявляло региональное ГУ МЧС России.
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