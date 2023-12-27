Инспекторы свердловской ГИБДД перешли на усиленный режим из-за снегопада

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2023. Госавтоинспекция Свердловской области ввела ограничения движения для всех видов ...30.10.2023 На участке трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург ограничили движение транспорта из-за ухудшения погодных условий
УрБК, Екатеринбург, 30.10.2023. На федеральной трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург со 160 по 352 км (от Красноуфимского ...12.01.2023 Коммунальные службы Свердловской области перешли на усиленный режим погоды после штормового предупреждения
УрБК, Екатеринбург, 12.01.2023. Коммунальные службы Свердловской области перешли на усиленный режим работы после ...13.10.2014 В Свердловской области в связи со снегопадом резко увеличилось число ДТП
В Свердловской области с вечера 12 октября до полудня 13 октября зафиксировано порядка 250 дорожно-транспортных ...16.03.2011 Дорожные службы Екатеринбурга будут работать в усиленном режиме около суток
УрБК, Екатеринбург, 16.03.2011. В связи со снегопадом дорожные службы Екатеринбурга переведены на усиленный режим ...