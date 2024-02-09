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Сотрудники ГИБДД в Свердловской области переведены на усиленный режим несения службы в связи с аномальными морозами

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2024. На Среднем Урале сотрудники Госавтоинспекции переведены на усиленный режим несения службы в связи с аномальными морозами. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Управления ГИБДД по Свердловской области.

«На трассы региона выведены дополнительные экипажи ДПС, которые ориентированы на повышенное внимание к участникам дорожного движения и оказание помощи тем, кто попал в сложную ситуацию на дороге», — говорится в сообщении.

Напомним, что в Свердловской области на 15 и 16 февраля объявлено штормовое предупреждение из-за морозов. В регионе ожидается похолодание до минус 42 градусов.
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