Сотрудники ГИБДД в Свердловской области переведены на усиленный режим несения службы в связи с аномальными морозами

Материалы по теме

В Свердловской области на 15 и 16 февраля объявлено штормовое предупреждение из-за морозов

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2024. В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за морозов. Об этом ...

Инспекторы свердловской ГИБДД перешли на усиленный режим из-за снегопада

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2024. Сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области перешли с вечера 8 февраля на ...

В Свердловской области ГИБДД вводит режим постоянного патрулирования трасс в связи с морозами

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2018. Госавтоинспекция Свердловской области переходит на усиленный вариант несения службы в ...

В Свердловской области в связи со снегопадом резко увеличилось число ДТП

В Свердловской области с вечера 12 октября до полудня 13 октября зафиксировано порядка 250 дорожно-транспортных ...

В Свердловской области в связи со снегопадом резко увеличилось число ДТП

УрБК, Екатеринбург, 13.10.2014. В Свердловской области с вечера 12 октября до полудня 13 октября зафиксировано порядка ...