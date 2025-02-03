В Екатеринбурге к концу недели ожидается похолодание

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2025. В Екатеринбурге к концу недели ожидается похолодание. Об этом сообщает департамент информполитики города со ссылкой на данные Уральского УГМС.



Днем 10 февраля (понедельник) ожидается около ноля градусов. 11, 12 и 13 числа (вторник-четверг) — минус 3-6 градусов. В четверг ожидается снег. В пятницу днем наступит похолодание до минус 10 градусов. В выходные — до минус 14 градусов днем. По ночам начиная с пятницы ожидается до 18-20 градусов мороза.



По данным синоптиков, средняя температура февраля составила минус 4,2 градуса, что превышает норму на 8 градусов. Температурные рекорды зафиксированы 1 и 3 числа (плюс 1,5 и плюс 2,3 градуса соответственно).