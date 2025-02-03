В Екатеринбурге к концу недели ожидается похолодание

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2025. В ближайшие дни в Екатеринбурге закончится оттепель, однако серьезного похолодания не ...20.01.2025 В Екатеринбурге на этой неделе ожидается похолодание
УрБК, Екатеринбург, 20.01.2025. В Екатеринбурге в середине недели ожидается похолодание до минус 20 градусов. Однако ...13.01.2025 В Екатеринбурге ожидается окончание оттепели
УрБК, Екатеринбург, 13.01.2025. В Екатеринбурге ожидается окончание оттепели, однако сильных морозов не предвидится, ...16.12.2024 На Среднем Урале ожидается теплая неделя
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2024. На Среднем Урале ожидается резкое потепление, сообщает департамент информполитики ...04.04.2024 В Свердловской области в конце недели ожидается похолодание до 10 градусов ниже нуля
УрБК, Екатеринбург, 04.04.2024. На Среднем Урале до конца недели ожидается похолодание. В ночные часы на севере области ...