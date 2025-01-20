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20.01.2025

В Екатеринбурге на этой неделе ожидается похолодание

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2025. В Екатеринбурге в середине недели ожидается похолодание до минус 20 градусов. Однако затем в уральской столице снова потеплеет. Об этом сообщает департамент информполитики города со ссылкой на данные Уральского УГМС.

Днем 20 января (понедельник) в уральской столице по-прежнему будет тепло — минус 2-4 градуса. 21 января (вторник) — минус 12-14 градусов. Ночью 22 января (среда) ожидается резкое падение температуры до минус 20-22 градусов, днем потеплеет до минус 16-18 градусов мороза.

К выходным температура должна вернуться в район минус 10 с вероятностью дальнейшего потепления. 20, 21 и в ночь на 22-е число ожидается небольшой снег, затем до конца недели осадков не будет.
По словам синоптиков, январь продолжает оставаться аномально теплым. Средняя температура — минус 4,4 градуса (+8,1 к обычному показателю).
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