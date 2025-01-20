В Екатеринбурге на этой неделе ожидается похолодание

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2025. В Екатеринбурге ожидается окончание оттепели, однако сильных морозов не предвидится, ...16.12.2024 На Среднем Урале ожидается теплая неделя
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2024. На Среднем Урале ожидается резкое потепление, сообщает департамент информполитики ...19.02.2024 В Свердловской области к середине недели ожидаются ночные заморозки
УрБК, Екатеринбург, 19.02.2024. В середине текущей недели на Среднем Урале ожидаются ночные заморозки. Температура в ...13.12.2023 В Свердловской области до конца недели температура поднимется до климатической нормы
УрБК, Екатеринбург, 13.12.2023. Действие предупреждения об аномально холодной погоде на территории Свердловской области ...21.11.2023 В Свердловской области на этой неделе ожидаются снегопады и морозы до минус 26 градусов
УрБК, Екатеринбург, 21.11.2023. Свердловскую область сегодня днем накроет циклон с юго-западной части России. До конца ...