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Вчера, 11:01

В Екатеринбурге ожидается окончание оттепели

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2025. В Екатеринбурге ожидается окончание оттепели, однако сильных морозов не предвидится, сообщает департамент информполитики города со ссылкой на данные Уральского УГМС.

Днем 13 января синоптики обещают температуру от 0 до минус 2 градусов.

Ночью 14-го числа ожидается снижение температуры до минус 6-8 градусов, днем — до минус 1-3 градусов. В среду, 15 января, похолодание продолжится до минус 5-7 градусов ночью и минус 3-5 днем, возможен небольшой снег.

В конце недели ночью ожидаются заморозки до 12-14 градусов ниже ноля. В выходные немного потеплеет.

Средняя температура в январе остается аномально высокой (минус 3,8 градуса, превышение нормы на 8,7 градуса). Самый холодный день зафиксирован 8 января (минус 12,2 градуса), а самый теплый — 9 января (плюс 2,8 градуса).
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