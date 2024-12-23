В Екатеринбурге ожидается окончание оттепели

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2024. Перед Новым годом на Среднем Урале будет теплая погода, сообщает департамент ...16.12.2024 На Среднем Урале ожидается теплая неделя
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2024. На Среднем Урале ожидается резкое потепление, сообщает департамент информполитики ...21.02.2024 На Среднем Урале в конце февраля ожидается потепление до плюс 1 градуса
УрБК, Екатеринбург, 21.02.2024. В Свердловской области в конце февраля прогнозируется потепление до плюс 1 градуса. Об ...09.01.2024 Синоптики прогнозируют аномально холодные температуры на севере Среднего Урала
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2024. В Свердловской области в ближайшие три дня ночная температура будет колебаться в ...21.11.2023 В Свердловской области на этой неделе ожидаются снегопады и морозы до минус 26 градусов
УрБК, Екатеринбург, 21.11.2023. Свердловскую область сегодня днем накроет циклон с юго-западной части России. До конца ...