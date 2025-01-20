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Синоптики прогнозируют окончание оттепели в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2025. В ближайшие дни в Екатеринбурге закончится оттепель, однако серьезного похолодания не ожидается. Об этом сообщает департамент информполитики города со ссылкой на данные Уральского УГМС.

По данным синоптиков, днем 3 февраля (понедельник) ожидается от минус 1 до плюс 1 градуса. 4 февраля (вторник) — минус 3-4 градуса. 5 февраля (среда) — минус 4-6 градусов. Сообщается, что умеренно прохладная погода установится до конца недели. Ежедневно ожидаются осадки в виде небольшого снега. Сильных морозов в ближайшее время не предвидится.

Средняя температура января составила минус 6,6 градуса, что на 6 градусов выше нормы. Рекордное потепление было зафиксировано 9 и 10 числа — плюс 2,8 и плюс 2,7 градуса соответственно. В феврале также был зафиксирован исторический рекорд: 1 февраля температура поднялась до плюс 1,5 градуса.
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