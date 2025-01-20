Синоптики прогнозируют окончание оттепели в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2025. В Екатеринбурге в середине недели ожидается похолодание до минус 20 градусов. Однако ...13.01.2025 В Екатеринбурге ожидается окончание оттепели
УрБК, Екатеринбург, 13.01.2025. В Екатеринбурге ожидается окончание оттепели, однако сильных морозов не предвидится, ...16.12.2024 На Среднем Урале ожидается теплая неделя
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2024. На Среднем Урале ожидается резкое потепление, сообщает департамент информполитики ...11.11.2024 В Свердловской области на этой неделе ожидается потепление
УрБК, Екатеринбург, 11.11.2024. В Свердловской области на этой неделе ожидается потепление, а также ежедневные осадки в ...21.02.2024 На Среднем Урале в конце февраля ожидается потепление до плюс 1 градуса
УрБК, Екатеринбург, 21.02.2024. В Свердловской области в конце февраля прогнозируется потепление до плюс 1 градуса. Об ...