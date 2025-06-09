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Сегодня, 12:04

В Екатеринбурге на этой неделе ожидается прохладная погода

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2025. В Екатеринбурге на текущей неделе ожидается прохладная погода. Сильных температурных колебаний не прогнозируется. Об этом сообщает департамент информполитики города со ссылкой на Уральское УГМС.

В понедельник и вторник днем ожидается плюс 16-18 градусов, в среду потеплеет до плюс 19-21 градусов. В понедельник прогнозируется небольшой дождь. Во второй половине недели температура не изменится, однако осадки станут более интенсивными.

Июнь в нынешнем году теплый. Средняя температура составляет плюс 20 градусов, что на 3,6 градусов выше нормы. Самая жаркая погода зафиксирована 1 июня — плюс 32,5 градусов.
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