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В Екатеринбурге на этой неделе ожидается теплая и дождливая погода

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2025. В Екатеринбурге на этой неделе ожидается теплая, но дождливая погода. Об этом сообщает департамент информполитики города со ссылкой на Уральское УГМС.

В понедельник днем в уральской столице ожидается плюс 22-24 градуса, кратковременный дождь. Ночью возможна гроза. Во вторник — плюс 24-26 градусов, кратковременный дождь, в среду — плюс 22-24 градуса, небольшой дождь. Во второй половине недели станет прохладнее, до плюс 20 градусов, дожди и грозы ожидаются ежедневно.

В нынешнем году июнь теплый. Средняя температура месяца составила плюс 19,1 градуса, что на 2,3 градуса выше нормы. Прохладнее всего было 24 числа — плюс 7,9 градусов, а теплее всего 1 числа — плюс 32,5 градусов.
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