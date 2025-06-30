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Вчера, 12:49

В Екатеринбурге на этой неделе ожидается теплая и сухая погода

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2025. В Екатеринбурге на текущей неделе ожидается теплая и сухая погода, сообщает департамент информполитики города со ссылкой на Уральское УГМС.

Днем в понедельник синоптики обещают плюс 19-21 градус. Во вторник — до плюс 21-23, возможен небольшой дождь. В среду ожидается плюс 25-27 градусов без осадков. Во второй половине недели погода существенно не изменится. Температура будет держаться выше плюс 20 градусов и будет преимущественно сухой. Небольшие осадки возможны в четверг.

В нынешнем году средняя температура в уральской столице составляет плюс 19,5 градусов, что выше нормы на 0,8 градуса. Оба пиковых значения отмечены 1-го числа, температура в течении суток изменялась от плюс 13,1 до плюс 26,3 градуса.
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