В Екатеринбурге на этой неделе ожидается теплая и сухая погода

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В Екатеринбурге на этой неделе ожидается прохладная погода

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2025. В Екатеринбурге на текущей неделе ожидается прохладная погода. Сильных температурных ...

В Екатеринбурге ожидается 30-градусная жара

УрБК, Екатеринбург, 26.05.2025. В Екатеринбурге на этой неделе ожидается жаркая погода. В течении недели температура ...

В Екатеринбурге ожидается дождливая погода

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В Екатеринбурге на этой неделе ожидается изменчивая погода

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2025. В Екатеринбурге на этой неделе ожидается крайне изменчивая погода, сообщает департамент ...