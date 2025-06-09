В Екатеринбурге на этой неделе ожидается дождливая погода

УрБК, Екатеринбург, 09.06.2025. В Екатеринбург на этой неделе вернется жаркая погода. Временами температура будет ...26.05.2025 В Екатеринбурге ожидается 30-градусная жара
УрБК, Екатеринбург, 26.05.2025. В Екатеринбурге на этой неделе ожидается жаркая погода. В течении недели температура ...19.05.2025 В Екатеринбурге ожидается дождливая погода
УрБК, Екатеринбург, 19.05.2025. В Екатеринбурге ожидается теплая, но дождливая погода, к выходным осадки прекратятся. ...21.04.2025 В Екатеринбурге на этой неделе ожидается изменчивая погода
УрБК, Екатеринбург, 21.04.2025. В Екатеринбурге на этой неделе ожидается крайне изменчивая погода, сообщает департамент ...03.02.2025 Синоптики прогнозируют окончание оттепели в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 03.02.2025. В ближайшие дни в Екатеринбурге закончится оттепель, однако серьезного похолодания не ...