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Вчера, 10:56

В Екатеринбурге на этой неделе ожидается дождливая погода

УрБК, Екатеринбург, 16.06.2025. В Екатеринбурге на текущей неделе ожидается дождливая погода. Об этом сообщает департамент информполитики города со ссылкой на Уральское УГМС.

В понедельник днем в уральской столице ожидается плюс 27-29 градусов и кратковременный дождь. Во вторник — плюс 22-24 градуса и также кратковременный дождь. В среду — плюс 19-21 градуса, без осадков. Со второй половины недели дожди будут идти ежедневно, временами возможны грозы. Ожидаемая температура — плюс 18-20 градусов. Возвращение жары, по словам синоптиков, маловероятно. Устойчивая сухая погода установится, согласно прогнозам, ближе к концу июня.

Средняя температура в первой половине июня в текущем году на 5,3 градуса выше нормы (плюс 21,3 градуса). Сравнимые показатели фиксировались ранее лишь в 1989 и 1991 годах.
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