УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 10:26

В Екатеринбурге на этой неделе ожидается теплая, но дождливая погода

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2025. В Екатеринбурге на этой неделе ожидается теплая, но дождливая погода. Об этом сообщает департамент информполитики города со ссылкой на Уральское УГМС.

В понедельник прогнозируется плюс 21-23 градуса, во вторник — плюс 20-22 градуса, в среду — 22-24 градуса тепла. Во второй половине недели ожидается плюс 18-20 градусов. Кратковременные дожди прогнозируются ежедневно. Временами возможны грозы.

Первая декада августа в нынешнем году теплая и сухая, средняя температура составляет плюс 19,6 градусов, что на 1,8 градуса выше нормы. На текущий момент выпало всего 0,3 мм осадков при месячной норме 75 мм.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
07.07.2025 В Екатеринбурге на этой неделе ожидается теплая и сухая погода

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2025. В Екатеринбурге на текущей неделе ожидается теплая и сухая погода, сообщает департамент ...

30.06.2025 В Екатеринбурге на этой неделе ожидается теплая и дождливая погода

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2025. В Екатеринбурге на этой неделе ожидается теплая, но дождливая погода. Об этом сообщает ...

16.06.2025 В Екатеринбурге на этой неделе ожидается дождливая погода

УрБК, Екатеринбург, 16.06.2025. В Екатеринбурге на текущей неделе ожидается дождливая погода. Об этом сообщает ...

09.06.2025 В Екатеринбурге на этой неделе ожидается 30-градусная жара

УрБК, Екатеринбург, 09.06.2025. В Екатеринбург на этой неделе вернется жаркая погода. Временами температура будет ...

19.05.2025 В Екатеринбурге ожидается дождливая погода

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2025. В Екатеринбурге ожидается теплая, но дождливая погода, к выходным осадки прекратятся. ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей18.07.2025УПН: Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 130 тыс. руб. за кв. метр31.07.2025В 2025 году зарплатные предложения российских работодателей и ожидания соискателей практически сравнялись18.07.2025«Атомстройкомплекс» выполнил предписание администрации города по укреплению котлована на стройке по улице Раевского01.08.2025На Эльмаше в Екатеринбурге откроется муниципальный детский сад на 300 мест, а в Пышме — современная школа на 400 мест
Архив новостей
Август 2025 (229)
Июль 2025 (717)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18