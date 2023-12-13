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Сегодня, 12:01

В Свердловской области за полтора дня выпало до 100% месячной нормы осадков

В большинстве районов Свердловской области за последние 36 часов выпало 60-100% месячной нормы осадков. Об этом сообщает Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

«В Екатеринбурге выпала месячная норма осадков, в Нижнем Тагиле 125%, в Челябинске 130% месячной нормы. Высота снежного покрова увеличилась на 12-30 см. С учетом осадков предыдущего периода декабря уже набирается 1,5-2 месячные нормы снега», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в последние дни года интенсивность осадков будет преимущественно небольшой, сильный снег возможен 29 декабря на востоке Свердловской области. Температура будет неравномерно понижаться, в новогоднюю ночь на юге регионе прогнозируется минус 15-20 градусов, днем 1 января — минус 12-17 градусов. В северных районах ночью ожидается температура воздуха минус 25-30 градусов, днем — минус 23-28 градусов.

Первая неделя нового года на юге области и в Екатеринбурге будет преимущественно умеренно морозной (минус 18-23 градуса, 3 января ночью — до минус 27 градусов), на севере области — морозной (минус 25-30 градусов).
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