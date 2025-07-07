УрБК, Екатеринбург, 07.07.2025. В Екатеринбурге на текущей неделе ожидается теплая и сухая погода, сообщает департамент ...23.06.2025 В Екатеринбурге на этой неделе ожидается прохладная погода
УрБК, Екатеринбург, 23.06.2025. В Екатеринбурге на текущей неделе ожидается прохладная погода. Сильных температурных ...26.05.2025 В Екатеринбурге ожидается 30-градусная жара
УрБК, Екатеринбург, 26.05.2025. В Екатеринбурге на этой неделе ожидается жаркая погода. В течении недели температура ...19.05.2025 В Екатеринбурге ожидается дождливая погода
УрБК, Екатеринбург, 19.05.2025. В Екатеринбурге ожидается теплая, но дождливая погода, к выходным осадки прекратятся. ...21.04.2025 В Екатеринбурге на этой неделе ожидается изменчивая погода
УрБК, Екатеринбург, 21.04.2025. В Екатеринбурге на этой неделе ожидается крайне изменчивая погода, сообщает департамент ...