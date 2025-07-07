В Екатеринбурге на этой неделе ожидается прохладная погода

УрБК, Екатеринбург, 14.07.2025. В Екатеринбурге на текущей неделе ожидается прохладная погода, сообщает департамент информполитики города со ссылкой на Уральское УГМС.



В понедельник, 14 июля, дневная температура составит плюс 22-24 градуса (осадки маловероятны). Во вторник, 15 июля, похолодает до плюс 21-23 градусов (возможен небольшой дождь), в среду, 16 июля, — до плюс 19-21 градуса (преимущественно без осадков).



Во второй половине недели погодные условия практически не изменяются. Дневная температура будет колебаться в пределах плюс 18-22 градусов. В пятницу, 17 июля, возможен дождь.



Средняя температура июля в Екатеринбурге в этом году (плюс 19 градусов) полностью соответствует норме.