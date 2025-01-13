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Вчера, 11:20

Синоптики прогнозируют морозы на Среднем Урале

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2025. Синоптики прогнозируют морозы на Среднем Урале. В отдельных районах температура опустится до минус 25 градусов. В уральской столице будет немного теплее. Об этом сообщает департамент информационной политики Екатеринбурга со ссылкой на данные Уральского УГМС.

В понедельник в Екатеринбурге днем ожидается минус 7-9 градусов, во вторник — минус 10-12 градусов, в среду — минус 8-10 градусов. Ночная температура в понедельник — минус 8-10 градусов, во вторник — минус 15-17, а в среду ночью ожидаются морозы до 18-20 градусов ниже ноля.

Во второй половине недели ожидается небольшое потепление, температура поднимется до минус 10 градусов днем. В ночь на пятницу ожидается минус 18 градусов, в выходные ночью — минус 12–15. Значительных осадков в течение недели не предвидится.
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