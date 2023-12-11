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Вчера, 17:43

В Свердловской области до конца недели температура поднимется до климатической нормы

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2023. Действие предупреждения об аномально холодной погоде на территории Свердловской области заканчивается сегодня, 13 декабря. Во второй половине текущей недели — с 14 по 17 декабря — мороз будет умеренным, температура воздуха будет отставать от нормы не более чем на три градуса, сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

Так, на территории Свердловской области 14 декабря днем ожидается переменная облачность без осадков, ночью — до минус 26 градусов, днем — минус 12 градусов. 15 и 16 декабря ночью температура будет опускаться до минус 24 градусов, днем воздух прогреется до минус 10 градусов. Осадков не ожидается.

В Екатеринбурге в ближайшие дни температура воздуха днем поднимется до минус 11 градусов, ночью она будет опускаться до минус 22 градусов. Осадков не ожидается.
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