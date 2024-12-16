Перед Новым годом на Среднем Урале ожидается теплая погода

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2024. На Среднем Урале ожидается резкое потепление, сообщает департамент информполитики ...22.03.2024 Свердловские синоптики прогнозируют потепление к началу апреля до +13 градусов
УрБК, Екатеринбург, 22.03.2024. С 3 апреля 2024 года на территории Свердловской области средняя суточная температура ...11.12.2023 Аномально холодная погода на Среднем Урале продержится до середины недели
УрБК, Екатеринбург, 11.12.2023. До середины текущей недели в Свердловской области продержатся морозы. Со среды ...06.12.2023 В Свердловской области ожидаются заморозки до минус 40 градусов
УрБК, Екатеринбург, 06.12.2023. В Свердловской области до конца недели продержатся морозы. В некоторых районах ...30.11.2023 На Среднем Урале на следующей неделе похолодает до минус 13 градусов
УрБК, Екатеринбург, 30.11.2023. В декабре в Свердловской области ожидается постепенное понижение температуры воздуха. ...