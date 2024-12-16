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Сегодня, 11:34

Перед Новым годом на Среднем Урале ожидается теплая погода

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2024. Перед Новым годом на Среднем Урале будет теплая погода, сообщает департамент информполитики Екатеринбурга со ссылкой на данные Уральского УГМС.

Синоптики сообщают, что днем 23 декабря ожидается минус 2-4 градуса. На следующий день температура понизится до минус 4-6 градусов. Холоднее всего, согласно прогнозу, будет 26 декабря — до минус 8 градусов. Однако уже на следующий день ожидается потепление до минус 2-3 градусов.

Неделя ожидается бесснежной до воскресенья, начиная с которого, по словам синоптиков, осадки начнут выпадать ежедневно. Теплая погода в районе максимум минус 5-6 градусов мороза продлится вплоть до Нового года.

Средняя температура декабря в этом году выше нормы на 3,5 градуса (минус 6,7). Самый холодный день — 16 декабря (минус 15,4), самый теплый — 3 декабря (ноль градусов).
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