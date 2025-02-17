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Вчера, 12:58

В Екатеринбурге на этой неделе ожидается потепление

УрБК, Екатеринбург, 24.02.2025. В Екатеринбурге на текущей неделе ожидается потепление. Об этом сообщает департамент информполитики города со ссылкой на данные Уральского УГМС.

В понедельник днем в столице Урала ожидается минус 6-8 градусов, во вторник — минус 3-5 градусов, в среду — минус 2-4 градуса. Во второй половине недели днем также ожидаются слабые отрицательные температуры. Во вторник, а также с четверга и до конца недели ожидается небольшой снег.

В этом году февраль оказался теплым. Средняя температура составила минус 7,2 градуса, что на 4,2 градуса выше обычного уровня. Самый холодный день — 20 февраля (минус 19,3), наиболее теплый — 10 февраля (плюс 4,1).
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