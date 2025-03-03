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В Екатеринбурге на этой неделе потеплеет до +14-16 градусов

УрБК, Екатеринбург, 31.03.2025. На Среднем Урале ожидается потепление. Повышение температуры прогнозируется до середины новой недели. Об этом сообщает департамент информполитики Екатеринбурга со ссылкой на данные Уральского УГМС.

В понедельник в уральской столице днем ожидается 10-12 градусов тепла, во вторник — плюс 11-13 градусов, в среду — до плюс 14-16 градусов. Во второй половине недели похолодает до плюс 7-11 градусов. 31 марта и 1 апреля осадков не ожидается. 2-го числа возможен небольшой дождь.

Март в нынешнем году аномально теплый. Средняя температура — минус 0,9 градусов, что на 3 градуса выше нормы. Пиковые значения отмечены 6 числа (минус 13,6) и 28 числа (плюс 14,1).
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