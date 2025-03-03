В Екатеринбурге на этой неделе потеплеет до +14-16 градусов

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УрБК, Екатеринбург, 24.02.2025. В Екатеринбурге на текущей неделе ожидается потепление. Об этом сообщает департамент ...

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