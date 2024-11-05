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Вчера, 11:32

На Среднем Урале ожидается теплая неделя

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2024. На Среднем Урале ожидается резкое потепление, сообщает департамент информполитики Екатеринбурга со ссылкой на данные Уральского УГМС.

Начиная с утра 16 декабря, а также днем 17 и 18 числа синоптики обещают до минус 3-5 градусов. Ночью температура будет опускаться до минус 4-6 градусов.

Во второй половине недели днем ожидается похолодание до минус 10 градусов, однако в воскресение температура поднимется до минус 2 градусов.

В течение всей недели ожидается ежедневное выпадение небольшого количества снега.

Средняя температура декабря в этом году составила минус 5,3 градуса, превысив норму на 4,5 градуса. Самая низкая температура была зафиксирована 9 числа (минус 14,5 градусов), а самая высокая — 3 декабря (ноль градусов).
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