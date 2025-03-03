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Синоптики прогнозируют в Екатеринбурге устойчивую оттепель

УрБК, Екатеринбург, 10.03.2025. В Екатеринбурге на этой неделе ожидается устойчивая оттепель. Об этом сообщает департамент информполитики города со ссылкой на данные Уральского УГМС.

В понедельник днем в уральской столице ожидается от 0 до минус 2 градусов, во вторник — около нуля, со среды по воскресенье — до плюс 4-6 градусов. Ночью температура также будет положительной. Осадки в виде дождя и небольшого снега ожидаются ежедневно. Во второй половине марта температура вернется к отрицательным значениям.

Март в этом году теплее, чем обычно. Средняя температура составляет минус 5,5, что на 1,3 градуса выше нормы. Теплее всего было 3 числа (плюс 3), холоднее всего — 6 числа (минус 13,6).
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