Синоптики прогнозируют в Екатеринбурге устойчивую оттепель

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2025. В Екатеринбурге на этой неделе ожидается умеренно холодная погода. Об этом сообщает ...17.02.2025 Синоптики прогнозируют морозы на Среднем Урале
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2025. Синоптики прогнозируют морозы на Среднем Урале. В отдельных районах температура ...10.02.2025 В Екатеринбурге к концу недели ожидается похолодание
УрБК, Екатеринбург, 10.02.2025. В Екатеринбурге к концу недели ожидается похолодание. Об этом сообщает департамент ...03.02.2025 Синоптики прогнозируют окончание оттепели в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 03.02.2025. В ближайшие дни в Екатеринбурге закончится оттепель, однако серьезного похолодания не ...16.12.2024 На Среднем Урале ожидается теплая неделя
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2024. На Среднем Урале ожидается резкое потепление, сообщает департамент информполитики ...