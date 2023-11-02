Свердловская ГИБДД сняла ограничение движения для всех видов транспорта на участке автодороги Пермь — Екатеринбург в Первоуральском районе

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УрБК, Екатеринбург, 27.12.2023. Госавтоинспекция Свердловской области ввела ограничения движения для всех видов ...

На участке трассы Богданович — Сухой Лог ввели ограничения для грузового и пассажирского транспорта

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2023. Госавтоинспекция Свердловской области уведомляет о введении частичного ограничения ...

ГИБДД ввела ограничения для пассажирского транспорта на подъезде к Кировграду от автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2023. В Свердловской области введено ограничение движения пассажирского транспорта с 1-го по ...

На автодороге Ачит — Месягутово в Свердловской области сняли ограничение движения транспорта

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2023. В Свердловской области восстановили движение транспорта на автодороге Ачит — Месягутово ...

ГИБДД сняла ограничение движения на участке федеральной автодороги Екатеринбург — Тюмень

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2023. Свердловская Госавтоинспекции сняла ограничение движения для всех видов транспорта со ...