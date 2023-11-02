УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 13:42

Свердловская ГИБДД сняла ограничение движения для всех видов транспорта на участке автодороги Пермь — Екатеринбург в Первоуральском районе

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2023. Госавтоинспекция Свердловской области сняла ограничения движения для всех видов транспорта на федеральной автодороге Пермь — Екатеринбург с 285 по 342 км Первоуральского района.

«Ограничения сняты, движение транспорта осуществляется в штатном режиме», — сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Ограничения действовали до тех пор, пока данный участок автодороги не приведут в соответствие с действующими требованиями в области обеспечения безопасности дорожного движения.

По данным ГИБДД, обстановка на автодорогах Свердловской области остается сложной, наблюдается сильный порывистый ветер, выпадение осадков в виде снега, высота сугробов уже достигает 50 см.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Сегодня, 09:59 Свердловская ГИБДД ограничила движение для всех видов транспорта на участке автодороги Пермь — Екатеринбург в Первоуральском районе

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2023. Госавтоинспекция Свердловской области ввела ограничения движения для всех видов ...

02.11.2023 На участке трассы Богданович — Сухой Лог ввели ограничения для грузового и пассажирского транспорта

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2023. Госавтоинспекция Свердловской области уведомляет о введении частичного ограничения ...

02.11.2023 ГИБДД ввела ограничения для пассажирского транспорта на подъезде к Кировграду от автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2023. В Свердловской области введено ограничение движения пассажирского транспорта с 1-го по ...

26.10.2023 На автодороге Ачит — Месягутово в Свердловской области сняли ограничение движения транспорта

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2023. В Свердловской области восстановили движение транспорта на автодороге Ачит — Месягутово ...

25.10.2023 ГИБДД сняла ограничение движения на участке федеральной автодороги Екатеринбург — Тюмень

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2023. Свердловская Госавтоинспекции сняла ограничение движения для всех видов транспорта со ...

Популярные новости
06.12.2023Эхо коммунальных войн01.12.2023По порядку номеров30.11.2023Декабрьские изменения29.11.2023Михаил Хорьков: Без ипотеки цены на жилье были бы ниже, а ассортимент — меньше01.12.2023Михаил Хорьков о проблемах и перспективах льготного ипотечного кредитования
Архив новостей
Декабрь 2023 (635)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
1