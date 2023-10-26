На автодороге Ачит — Месягутово в Свердловской области сняли ограничение движения транспорта

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2023. В Свердловской области введено частично ограничение движения на автодороге Ачит — ...25.10.2023 На автодороге Ревда — Дегтярск — Курганово введено частичное ограничение движения из-за плохого состояния дорожного полотна
УрБК, Екатеринбург, 25.10.2023. На автодороге Ревда — Дегтярск — Курганово введено частичное ограничение движения для ...23.10.2023 ГИБДД Свердловской области сняла ограничение движения на трассе Шаля — Первоуральск
УрБК, Екатеринбург, 23.10.2023. Все ограничения, введенные из-за обледенения на трассе Шаля — Первоуральск, сняты, ...25.04.2023 На трассе под Ирбитом перекрыто движение из-за пожара и дыма
УрБК, Екатеринбург, 25.04.2023. На участке трассы Нижняя Синячиха — Ирбит с 31 по 35 км перекрыто движение в связи с ...10.01.2014 Суд обязал ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» отремонтировать мост в Красноуфимске
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2014. Октябрьский районный суд Екатеринбурга обязал ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» ...