На автодороге Ачит — Месягутово в Свердловской области сняли ограничение движения транспорта

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2023. В Свердловской области введено частично ограничение движения на автодороге Ачит — ...

В Свердловской области из-за гололеда ограничено движение для грузовиков и автобусов на автодороге Ачит — Месягутово

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2023. На автодороге Ревда — Дегтярск — Курганово введено частичное ограничение движения для ...

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2023. Все ограничения, введенные из-за обледенения на трассе Шаля — Первоуральск, сняты, ...

На трассе под Ирбитом перекрыто движение из-за пожара и дыма

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2023. На участке трассы Нижняя Синячиха — Ирбит с 31 по 35 км перекрыто движение в связи с ...