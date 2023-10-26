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26.10.2023

На автодороге Ачит — Месягутово в Свердловской области сняли ограничение движения транспорта

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2023. В Свердловской области восстановили движение транспорта на автодороге Ачит — Месягутово с 41 по 82 км. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале регионального Управления ГИБДД.

На автодороге Ачит — Месягутово в Свердловской области сняли ограничение движения транспорта
Фото из официального Telegram-канала Управления ГИБДД по Свердловской области

«Движение транспорта на участке автодороги Ачит — Месягутово с 41 по 82 км (от п. Натальинск до д. Большая Тавра Красноуфимского района) восстановлено», — говорится в сообщении о состоянии трассы, где ранее была зафиксирована сильная гололедица.
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