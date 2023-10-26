В Свердловской области из-за гололеда ограничено движение для грузовиков и автобусов на автодороге Ачит — Месягутово

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2023. Свердловская Госавтоинспекции вводит ограничение движения для всех видов транспорта со ...25.10.2023 На автодороге Ревда — Дегтярск — Курганово введено частичное ограничение движения из-за плохого состояния дорожного полотна
УрБК, Екатеринбург, 25.10.2023. На автодороге Ревда — Дегтярск — Курганово введено частичное ограничение движения для ...23.10.2023 ГИБДД Свердловской области сняла ограничение движения на трассе Шаля — Первоуральск
УрБК, Екатеринбург, 23.10.2023. Все ограничения, введенные из-за обледенения на трассе Шаля — Первоуральск, сняты, ...23.10.2023 В Свердловской области из-за гололеда введены ограничения движения на трассе Первоуральск — Шаля с 18 по 55 км
УрБК, Екатеринбург, 23.10.2023. В Свердловской области введены ограничения движения на трассе Первоуральск — Шаля с 18 ...11.01.2023 В Нижних Сергах из-за неубранного снега ограничено движение общественного транспорта
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2023. В Нижних Сергах из-за неубранного снега ограничено движение общественного транспорта. ...