В Свердловской области из-за гололеда ограничено движение для грузовиков и автобусов на автодороге Ачит — Месягутово

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2023. В Свердловской области введено частично ограничение движения на автодороге Ачит — Месягутово с 41 по 82 км (от поселка Натальинск до деревни Большая Тавра Красноуфимского района). На данном отрезке зафиксирована сильная гололедица, сообщается в официальном Telegram-канали регионального Управления ГИБДД.



«Ограничения вводятся в связи с неудовлетворительным состоянием покрытия проезжей части дороги, а именно гололедицей. Данные меры будут сняты после приведения улично-дорожной сети в соответствие с требованиями безопасности движения», — говорится в сообщении.