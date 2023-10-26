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26.10.2023

В Свердловской области из-за гололеда ограничено движение для грузовиков и автобусов на автодороге Ачит — Месягутово

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2023. В Свердловской области введено частично ограничение движения на автодороге Ачит — Месягутово с 41 по 82 км (от поселка Натальинск до деревни Большая Тавра Красноуфимского района). На данном отрезке зафиксирована сильная гололедица, сообщается в официальном Telegram-канали регионального Управления ГИБДД.

«Ограничения вводятся в связи с неудовлетворительным состоянием покрытия проезжей части дороги, а именно гололедицей. Данные меры будут сняты после приведения улично-дорожной сети в соответствие с требованиями безопасности движения», — говорится в сообщении.
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