УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 12:43

ГИБДД ввела ограничения для пассажирского транспорта на подъезде к Кировграду от автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2023. В Свердловской области введено ограничение движения пассажирского транспорта с 1-го по 5-й км на участке автодороги «Подъезд к городу Кировград» от автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале регионального Управления ГИБДД.

«Ограничения введены в связи с неудовлетворительным состоянием покрытия проезжей части дороги, а именно наличием рыхлого снега и снежных валов. Движение пассажирского транспорта будет восстановлено после приведения улично-дорожной сети в соответствие с требованиями безопасности движения», — говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня на уборку междугородних трасс в регионе было выведено 337 единиц спецтехники.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
26.10.2023 В Свердловской области из-за гололеда ограничено движение для грузовиков и автобусов на автодороге Ачит — Месягутово

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2023. В Свердловской области введено частично ограничение движения на автодороге Ачит — ...

25.10.2023 На автодороге Ревда — Дегтярск — Курганово введено частичное ограничение движения из-за плохого состояния дорожного полотна

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2023. На автодороге Ревда — Дегтярск — Курганово введено частичное ограничение движения для ...

23.10.2023 В Свердловской области из-за гололеда введены ограничения движения на трассе Первоуральск — Шаля с 18 по 55 км

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2023. В Свердловской области введены ограничения движения на трассе Первоуральск — Шаля с 18 ...

28.02.2023 «Уралуправтодор» предупредил об ограничении движения грузового и пассажирского транспорта на трассе Р-404

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2023. На автодороге Р-404 сегодня введено ограничение движения грузового и пассажирского ...

10.01.2023 Для очистки от снега перекрыт участок автодороги в направлении «Екатеринбург — Серов» в районе Нижнего Тагила

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2023. На территории Нижнего Тагила в направлении «Екатеринбург — Серов» из-за недостатков ...

Популярные новости
26.10.2023Минсельхоз подготовил проект постановления о запрете экспорта мяса птицыВчера, 15:54В Свердловской области по программе КРТ построят микрорайон на 160 тыс. кв. метров05.10.2023Павел Ваняшин: На Среднем Урале 19 из 20 плательщиков соблюдают сроки уплаты налогов06.10.2023Туризм должен продолжаться06.10.2023Поучительные экскурсии
Архив новостей
Ноябрь 2023 (66)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18