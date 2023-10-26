ГИБДД ввела ограничения для пассажирского транспорта на подъезде к Кировграду от автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов

Материалы по теме

В Свердловской области из-за гололеда ограничено движение для грузовиков и автобусов на автодороге Ачит — Месягутово

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2023. В Свердловской области введено частично ограничение движения на автодороге Ачит — ...

На автодороге Ревда — Дегтярск — Курганово введено частичное ограничение движения из-за плохого состояния дорожного полотна

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2023. На автодороге Ревда — Дегтярск — Курганово введено частичное ограничение движения для ...

В Свердловской области из-за гололеда введены ограничения движения на трассе Первоуральск — Шаля с 18 по 55 км

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2023. В Свердловской области введены ограничения движения на трассе Первоуральск — Шаля с 18 ...

«Уралуправтодор» предупредил об ограничении движения грузового и пассажирского транспорта на трассе Р-404

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2023. На автодороге Р-404 сегодня введено ограничение движения грузового и пассажирского ...

Для очистки от снега перекрыт участок автодороги в направлении «Екатеринбург — Серов» в районе Нижнего Тагила

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2023. На территории Нижнего Тагила в направлении «Екатеринбург — Серов» из-за недостатков ...