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23.10.2023

В Свердловской области из-за гололеда введены ограничения движения на трассе Первоуральск — Шаля с 18 по 55 км

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2023. В Свердловской области введены ограничения движения на трассе Первоуральск — Шаля с 18 по 55 км. Такие меры были предприняты из-за обледенения участка автодороги, сообщает региональное Управление ГИБДД.

В Свердловской области из-за гололеда введены ограничения движения на трассе Первоуральск — Шаля с 18 по 55 км
Фото из официального Telegram-канала Управления ГИБДД по Свердловской области

«Вынужденные меры связаны с неудовлетворительным состоянием дорожного покрытия на данном участке. Ограничения будут сняты только после приведения улично-дорожной сети в соответствие с требованиями безопасности движения», — говорится в сообщении.
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