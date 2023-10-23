В Свердловской области из-за гололеда введены ограничения движения на трассе Первоуральск — Шаля с 18 по 55 км

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2023. На трассе Первоуральск — Шаля 21 июня с 04.00 до 08.00 будет перекрыто движение ...24.08.2021 Из-за лесного пожара движение на трассе Пермь — Екатеринбург закрыто на участке от 318 по 326 километр
УрБК, Екатеринбург, 24.08.2021. Участок с 318 по 326 км трассы Пермь — Екатеринбург закрыт в связи с лесным пожаром ...07.05.2019 В Ирбите из-за подтоплений вновь ограничено движение автомобилей
УрБК, Екатеринбург, 07.05.2019.В Ирбите из-за подтопления вновь ограничено движение транспортных средств. Об этом ...11.12.2017 ГИБДД ограничила движение маршрутного транспорта на автодороге Ревда — Дегтярск — Курганово
УрБК, Екатеринбург, 11.12.2017. Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области ограничило движение маршрутного ...26.09.2013 Прокуратура обратилась в суд с иском на ГКУ СО «Управление автомобильных дорог»
УрБК, Екатеринбург, 26.09.2013. Прокуратура Шалинского района провела проверку безопасности дорожного движения на ...