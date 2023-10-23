В Свердловской области из-за гололеда введены ограничения движения на трассе Первоуральск — Шаля с 18 по 55 км

Фото из официального Telegram-канала Управления ГИБДД по Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2023. В Свердловской области введены ограничения движения на трассе Первоуральск — Шаля с 18 по 55 км. Такие меры были предприняты из-за обледенения участка автодороги, сообщает региональное Управление ГИБДД.«Вынужденные меры связаны с неудовлетворительным состоянием дорожного покрытия на данном участке. Ограничения будут сняты только после приведения улично-дорожной сети в соответствие с требованиями безопасности движения», — говорится в сообщении.