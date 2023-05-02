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На трассе Первоуральск — Шаля 21 июня будет перекрыто движение автотранспорта из-за ремонтных работ на железнодорожном переезде

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2023. На трассе Первоуральск — Шаля 21 июня с 04.00 до 08.00 будет перекрыто движение автотранспорта. На данном отрезке дороги рабочие будут производить плановый ремонт железнодорожного переезда в поселке Илим, сообщается в официальном Telegram-канале свердловской ГИБДД.

На трассе Первоуральск — Шаля 21 июня будет перекрыто движение автотранспорта из-за ремонтных работ на железнодорожном переезде
Фото из Telegram-канала Управления ГИБДД Свердловской области

«21 июня в связи с плановым ремонтом железнодорожного переезда в п. Илим (Шалинский район) вводится временное ограничение движения транспорта с 04.00 до 08.00. Это участок автодороги «Первоуральск — Шаля» (100 км)», — говорится в сообщении.

Автомобилисты смогут объехать закрытый участок через поселки Сабик и Сарга.

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