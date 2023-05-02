На трассе Первоуральск — Шаля 21 июня будет перекрыто движение автотранспорта из-за ремонтных работ на железнодорожном переезде

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2023. На трассе Первоуральск — Шаля 21 июня с 04.00 до 08.00 будет перекрыто движение автотранспорта. На данном отрезке дороги рабочие будут производить плановый ремонт железнодорожного переезда в поселке Илим, сообщается в официальном Telegram-канале свердловской ГИБДД.
УрБК, Екатеринбург, 02.05.2023. В Екатеринбурге с 00.00 13 мая до 05.00 16 мая будет перекрыто движение всех видов ...25.04.2023 На трассе под Ирбитом перекрыто движение из-за пожара и дыма
УрБК, Екатеринбург, 25.04.2023. На участке трассы Нижняя Синячиха — Ирбит с 31 по 35 км перекрыто движение в связи с ...24.08.2021 Из-за лесного пожара движение на трассе Пермь — Екатеринбург закрыто на участке от 318 по 326 километр
УрБК, Екатеринбург, 24.08.2021. Участок с 318 по 326 км трассы Пермь — Екатеринбург закрыт в связи с лесным пожаром ...20.06.2019 На трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган организуют реверсивное движение из-за ремонта железнодорожного переезда
УрБК, Екатеринбург, 20.06.2019. На 55-м км федеральной трассы Р-354 Екатеринбург —Шадринск — Курган рядом с поселком ...11.09.2013 В Екатеринбурге до 5 октября перекрыто движение на перекрестке Белореченской — Шаумяна
УрБК, Екатеринбург, 11.09.2013. В Екатеринбурге с 11 сентября по 5 октября будет перекрыто движение автотранспорта на ...