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Свердловские дорожники досрочно сдадут в эксплуатацию обновленную автомагистраль в Шалинском районе

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2024. В Свердловской области дорожные рабочие в ускоренном темпе проводят капитальный ремонт девятикилометрового участка автодороги между поселками Илим и Колпаковка в Шалинском городском округе. Сдать первый участок планируется досрочно, сообщает департамент информационной политики региона.

Свердловские дорожники досрочно сдадут в эксплуатацию обновленную автомагистраль в Шалинском районе

Ремонт дороги ведется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД), участок автомагистрали с пришедшим в негодность асфальтобетонным покрытием был включен в план работ благодаря обращениям местных жителей.

Всего специалисты планируют отремонтировать участок длинной 16 км. На сегодняшний день это самый протяженный объект нацпроекта в Свердловской области. Ко второй части работ дорожники намерены приступить в 2025 году.

Свердловские дорожники досрочно сдадут в эксплуатацию обновленную автомагистраль в Шалинском районе

«Работы по капремонту автодороги Илим — Колпаковка ведутся с опережением графика. Важно, что в кратчайшие сроки будет выполнено не только дорожное полотно, но и обустройство инфраструктуры. Это станет точкой роста для окрестных малых населенных пунктов», — подчеркнул заместитель начальника Управления автодорог Свердловской области Александр Окунский.

В ходе капитального ремонта рабочие не только заменяют покрытие, но и полностью обновляют основание дороги. Здесь уже уложен насыпной слой щебня на протяжении 6,2 км, а покрытие из асфальтобетона и стыковочная битумная лента уложены на 4 км отрезка.

Свердловские дорожники досрочно сдадут в эксплуатацию обновленную автомагистраль в Шалинском районе

Кроме этого, в рамках капремонта в Илиме будет обновлено 863 пог. м тротуара шириной 2 м с каждой стороны дороги. Строители уже установили 750 м бордюрного камня и подготовили нижние слои покрытия пешеходных зон. Здесь также будут выполнены подъезды к магазинам, жилым домам, обустроены перекрестки этой автодороги с местными улицами.

Также на участках автодороги, проходящих через населенные пункты, появится искусственное освещение. Вдоль участка в Илиме уже проложен подземный кабель, на очереди монтаж 36 мачт освещения с двумя светильниками на каждой.

Фото предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области
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