Свердловские дорожники досрочно сдадут в эксплуатацию обновленную автомагистраль в Шалинском районе

УрБК, Екатеринбург, 11.06.2024. Дорожные рабочие осуществили технический запуск движения по новому путепроводу на ...02.04.2024 В Свердловской области в 2024 году на реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» будет направлено более 31 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 02.04.2024. В Свердловской области в 2024 году на реализацию национального проекта «Безопасные ...10.05.2023 В Свердловской области началась реконструкция моста через реку Овинную
УрБК, Екатеринбург, 10.05.2023. В Свердловской области началась реконструкция моста через реку Овинную на дороге ...09.12.2021 Свердловская область получит дополнительно 150 млн рублей за досрочное выполнение работ в рамках проекта «Безопасные качественные дороги»
УрБК, Екатеринбург, 09.12.2021. Свердловская область получит дополнительные 150 млн руб. в рамках национального проекта ...04.06.2020 На третьем пусковом комплексе ЕКАД начались работы по отсыпке земляного полотна
УрБК, Екатеринбург, 04.06.2020. На третьем пусковом комплексе Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) со стороны ...