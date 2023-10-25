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25.10.2023

На автодороге Ревда — Дегтярск — Курганово введено частичное ограничение движения из-за плохого состояния дорожного полотна

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2023. На автодороге Ревда — Дегтярск — Курганово введено частичное ограничение движения для грузовых автомобилей и автобусов. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Управления ГИБДД по Свердловской области.

На автодороге Ревда — Дегтярск — Курганово введено частичное ограничение движения из-за плохого состояния дорожного полотна
Фото из официального Telegram-канала Управления ГИБДД по Свердловской области

Ограничения распространяются на отрезок с 1 км по 31 км и связаны с неудовлетворительным состоянием дорожного полотна на этом участке.

В ГИБДД отмечают, что движение будет восстановлено только после приведения улично-дорожной сети в соответствие с требованиями безопасности движения.
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