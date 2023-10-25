На автодороге Ревда — Дегтярск — Курганово введено частичное ограничение движения из-за плохого состояния дорожного полотна

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2023. В Свердловской области введены ограничения движения на трассе Первоуральск — Шаля с 18 ...10.01.2018 В Свердловской области восстановлено движение по автодороге Ревда — Дегтярск — Курганово
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2018. После повторного обследования сотрудниками дорожного надзора ГИБДД разрешено движение ...09.01.2018 В Свердловской области закрыто движение автобусов по автодороге Ревда — Дегтярск — Курганово
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2018. Сегодня с 15 часов по предписанию Госавтоинспекции г. Ревды закрыто движение для ...11.12.2017 ГИБДД ограничила движение маршрутного транспорта на автодороге Ревда — Дегтярск — Курганово
УрБК, Екатеринбург, 11.12.2017. Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области ограничило движение маршрутного ...25.01.2017 В Дегтярске ограничили движение общественного транспорта из-за некачественной уборки снега
УрБК, Екатеринбург, 25.01.2017. В Дегтярске ограничено движение общественного транспорта и школьных автобусов. Об этом ...