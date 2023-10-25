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25.10.2023

ГИБДД вводит ограничение движения со 149 по 156 км на федеральной автодороге Екатеринбург — Тюмень

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2023. Свердловская Госавтоинспекции вводит ограничение движения для всех видов транспорта со 149 по 156 км на федеральной автодороге Екатеринбург — Тюмень.

Как сообщает Управление ГИБДД по Свердловской области, данные меры будут действовать в Камышловском районе в сторону Екатеринбурга в связи с гололедицей.

Добавим, также частичное ограничение движения из-за плохого состояния дорожного полотна введено с 1 км по 31 км на автодороге Ревда — Дегтярск — Курганово.

Все принятые ограничения связаны с обильным снегопадом — в ночь на 25 октября на Среднем Урале выпало 8 см снега. Ожидается, что снежный фронт покинет территорию Свердловской области сегодня около 12.00.
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