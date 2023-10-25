ГИБДД вводит ограничение движения со 149 по 156 км на федеральной автодороге Екатеринбург — Тюмень

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2023. На автодороге Ревда — Дегтярск — Курганово введено частичное ограничение движения для ...28.02.2023 «Уралуправтодор» предупредил об ограничении движения грузового и пассажирского транспорта на трассе Р-404
УрБК, Екатеринбург, 28.02.2023. На автодороге Р-404 сегодня введено ограничение движения грузового и пассажирского ...10.01.2018 В Свердловской области восстановлено движение по автодороге Ревда — Дегтярск — Курганово
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2018. После повторного обследования сотрудниками дорожного надзора ГИБДД разрешено движение ...09.01.2018 В Свердловской области закрыто движение автобусов по автодороге Ревда — Дегтярск — Курганово
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2018. Сегодня с 15 часов по предписанию Госавтоинспекции г. Ревды закрыто движение для ...11.12.2017 ГИБДД ограничила движение маршрутного транспорта на автодороге Ревда — Дегтярск — Курганово
УрБК, Екатеринбург, 11.12.2017. Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области ограничило движение маршрутного ...