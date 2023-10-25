ГИБДД вводит ограничение движения со 149 по 156 км на федеральной автодороге Екатеринбург — Тюмень

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2023. На автодороге Ревда — Дегтярск — Курганово введено частичное ограничение движения для ...

На автодороге Ревда — Дегтярск — Курганово введено частичное ограничение движения из-за плохого состояния дорожного полотна

«Уралуправтодор» предупредил об ограничении движения грузового и пассажирского транспорта на трассе Р-404

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2023. На автодороге Р-404 сегодня введено ограничение движения грузового и пассажирского ...