ГИБДД сняла ограничение движения на участке федеральной автодороги Екатеринбург — Тюмень

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2023. Свердловская Госавтоинспекции вводит ограничение движения для всех видов транспорта со ...25.10.2023 На автодороге Ревда — Дегтярск — Курганово введено частичное ограничение движения из-за плохого состояния дорожного полотна
УрБК, Екатеринбург, 25.10.2023. На автодороге Ревда — Дегтярск — Курганово введено частичное ограничение движения для ...28.02.2023 «Уралуправтодор» предупредил об ограничении движения грузового и пассажирского транспорта на трассе Р-404
УрБК, Екатеринбург, 28.02.2023. На автодороге Р-404 сегодня введено ограничение движения грузового и пассажирского ...09.01.2018 В Свердловской области закрыто движение автобусов по автодороге Ревда — Дегтярск — Курганово
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2018. Сегодня с 15 часов по предписанию Госавтоинспекции г. Ревды закрыто движение для ...11.12.2017 ГИБДД ограничила движение маршрутного транспорта на автодороге Ревда — Дегтярск — Курганово
УрБК, Екатеринбург, 11.12.2017. Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области ограничило движение маршрутного ...