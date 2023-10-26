ГИБДД сняла ограничение на федеральной трассе Екатеринбург —Тюмень возле поселка Белоярский

Фото из официального Telegram-канала Управления ГИБДД по Свердловской области

Материалы по теме

На свердловские трассы выводят дополнительную спецтехнику из-за снегопада

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2023. Свердловское Управление автомобильных дорог выводит на региональные трассы ...

Участок трассы Екатеринбург — Тюмень возле Белоярского временно закрыли из-за снегопада

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2023. Участок федеральной дороги Екатеринбург — Тюмень с 1 по 17 километр (в обход поселка ...

На автодороге Ачит — Месягутово в Свердловской области сняли ограничение движения транспорта

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2023. В Свердловской области восстановили движение транспорта на автодороге Ачит — Месягутово ...

ГИБДД сняла ограничение движения на участке федеральной автодороги Екатеринбург — Тюмень

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2023. Свердловская Госавтоинспекции сняла ограничение движения для всех видов транспорта со ...

«Уралуправтодор» предупредил об ограничении движения грузового и пассажирского транспорта на трассе Р-404

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2023. На автодороге Р-404 сегодня введено ограничение движения грузового и пассажирского ...