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ГИБДД сняла ограничение на федеральной трассе Екатеринбург —Тюмень возле поселка Белоярский

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2023. В районе поселка Белоярский снято ограничение на передвижение транспорта по федеральной автодороге Екатеринбург — Тюмень. Речь идет об участке с 1 по 17 километр, сообщается в Telegram-канале Управления ГИБДД по Свердловской области.

ГИБДД сняла ограничение на федеральной трассе Екатеринбург —Тюмень возле поселка Белоярский
Фото из официального Telegram-канала Управления ГИБДД по Свердловской области

Ранее здесь наблюдался рыхлый снег на проезжей части. И ограничение было установлено до улучшения погодных условий.

Напомним, что на дорогах Свердловской области уже работают 44 единицы техники, на участки с неблагоприятными погодными условиями направляется дополнительный спецтранспорт.

В ночь на 15 ноября в регионе при плюсовой температуре практически по всему региону шел снег с дождем.
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