Участок трассы Екатеринбург — Тюмень возле Белоярского временно закрыли из-за снегопада

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2023. Госавтоинспекция Свердловской области уведомляет о введении частичного ограничения ...02.11.2023 ГИБДД ввела ограничения для пассажирского транспорта на подъезде к Кировграду от автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов
УрБК, Екатеринбург, 02.11.2023. В Свердловской области введено ограничение движения пассажирского транспорта с 1-го по ...30.10.2023 На участке трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург ограничили движение транспорта из-за ухудшения погодных условий
УрБК, Екатеринбург, 30.10.2023. На федеральной трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург со 160 по 352 км (от Красноуфимского ...14.04.2023 Трассу Екатеринбург — Тюмень временно перекрыли из-за погодных условий
УрБК, Екатеринбург, 14.04.2023. Автодорогу Р-351 между Екатеринбургом и Тюменью временно закрыли для всех видов ...10.01.2023 Для очистки от снега перекрыт участок автодороги в направлении «Екатеринбург — Серов» в районе Нижнего Тагила
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2023. На территории Нижнего Тагила в направлении «Екатеринбург — Серов» из-за недостатков ...