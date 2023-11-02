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Участок трассы Екатеринбург — Тюмень возле Белоярского временно закрыли из-за снегопада

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2023. Участок федеральной дороги Екатеринбург — Тюмень с 1 по 17 километр (в обход поселка Белоярский) временно закрыт для транспорта из-за снегопада. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале свердловского Управления ГИБДД.

Участок трассы Екатеринбург — Тюмень возле Белоярского временно закрыли из-за снегопада
Фото из официального Telegram-канала Управления ГИБДД по Свердловской области

«На данном участке наблюдается наличие рыхлого снега на проезжей части. Ограничения будут сняты после улучшения погодных условий», — объяснила дорожная полиция свое решение.

Утром 15 ноября в Свердловской области резко ухудшилась погода: при температуре +1 идет снег с дождем. Синоптики прогнозируют снегопад на весь день.
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