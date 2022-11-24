На свердловские трассы выводят дополнительную спецтехнику из-за снегопада

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УрБК, Екатеринбург, 15.11.2023. Участок федеральной дороги Екатеринбург — Тюмень с 1 по 17 километр (в обход поселка ...

На дорогах Свердловской области для бесперебойного проезда транспорта задействовано более 300 снегоуборочных машин

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2022. В Свердловской области в ликвидации последствий снегопада на дорогах задействованы 320 ...

ГИБДД уличила свердловское ГКУ «Управление автодорог» в некачественной уборке трасс от снега

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2020. Управление ГИБДД по Свердловской области заявило об увеличении аварийности на дорогах ...

Последствия снегопада на дорогах Свердловской области ликвидирует 391 единица снегоуборочной техники

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2020. Последствия воскресного снегопада на дорогах Среднего Урала ликвидирует 391 единица ...

Дорожные службы устраняют последствия снегопада на севере Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2019. Дорожные службы устраняют последствия снегопада на севере Свердловской области. ...