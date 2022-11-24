На свердловские трассы выводят дополнительную спецтехнику из-за снегопада

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2023. Участок федеральной дороги Екатеринбург — Тюмень с 1 по 17 километр (в обход поселка ...24.11.2022 На дорогах Свердловской области для бесперебойного проезда транспорта задействовано более 300 снегоуборочных машин
УрБК, Екатеринбург, 24.11.2022. В Свердловской области в ликвидации последствий снегопада на дорогах задействованы 320 ...28.12.2020 ГИБДД уличила свердловское ГКУ «Управление автодорог» в некачественной уборке трасс от снега
УрБК, Екатеринбург, 28.12.2020. Управление ГИБДД по Свердловской области заявило об увеличении аварийности на дорогах ...20.01.2020 Последствия снегопада на дорогах Свердловской области ликвидирует 391 единица снегоуборочной техники
УрБК, Екатеринбург, 20.01.2020. Последствия воскресного снегопада на дорогах Среднего Урала ликвидирует 391 единица ...15.11.2019 Дорожные службы устраняют последствия снегопада на севере Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 15.11.2019. Дорожные службы устраняют последствия снегопада на севере Свердловской области. ...