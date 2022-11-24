УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:22

На свердловские трассы выводят дополнительную спецтехнику из-за снегопада

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2023. Свердловское Управление автомобильных дорог выводит на региональные трассы дополнительную спецтехнику из-за снегопада. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

«На дорогах уже работают 44 единицы техники, на участки с неблагоприятными погодными условиями направляется дополнительный спецтранспорт», — отметили в ведомстве.

Напомним, что в ночь на 15 ноября при плюсовой температуре практически по всему региону шел снег с дождем. Участок Тюменского тракта с 1 по 17 километр (в обход Белоярского) уже закрыли для транспорта из-за рыхлого снега.

Также пресс-служба свердловской ГИБДД сообщила об автокатастрофе, произошедшей на 318-м километре серовской трассы. Там столкнулись грузовик и автобус. Есть погибшие.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Сегодня, 09:42 Участок трассы Екатеринбург — Тюмень возле Белоярского временно закрыли из-за снегопада

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2023. Участок федеральной дороги Екатеринбург — Тюмень с 1 по 17 километр (в обход поселка ...

24.11.2022 На дорогах Свердловской области для бесперебойного проезда транспорта задействовано более 300 снегоуборочных машин

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2022. В Свердловской области в ликвидации последствий снегопада на дорогах задействованы 320 ...

28.12.2020 ГИБДД уличила свердловское ГКУ «Управление автодорог» в некачественной уборке трасс от снега

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2020. Управление ГИБДД по Свердловской области заявило об увеличении аварийности на дорогах ...

20.01.2020 Последствия снегопада на дорогах Свердловской области ликвидирует 391 единица снегоуборочной техники

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2020. Последствия воскресного снегопада на дорогах Среднего Урала ликвидирует 391 единица ...

15.11.2019 Дорожные службы устраняют последствия снегопада на севере Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2019. Дорожные службы устраняют последствия снегопада на севере Свердловской области. ...

Популярные новости
26.10.2023Минсельхоз подготовил проект постановления о запрете экспорта мяса птицы01.11.2023В Свердловской области по программе КРТ построят микрорайон на 160 тыс. кв. метров16.10.2023Борис Овечкин: Реестр производителей оздоровит рынок стройматериалов19.10.2023Андрей Тенишев: Персональные данные стали капиталом для цифровых платформ24.10.2023В России количество кредиток с задолженностью свыше 90 дней достигло рекордных 4,1 млн штук
Архив новостей
Ноябрь 2023 (321)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18