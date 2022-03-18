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«Уралуправтодор» предупредил об ограничении движения грузового и пассажирского транспорта на трассе Р-404

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2023. На автодороге Р-404 сегодня введено ограничение движения грузового и пассажирского транспорта. Проезд транспорта временно запрещен в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».

«На автодороге Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск на участке с 571 км по 699 км с 09.00 сотрудниками ГИБДД введено ограничение для грузового и пассажирского транспорта в связи с неблагоприятными погодными явлениями», — говорится в сообщении.

Специалисты призывают водителей быть внимательными и заранее выбирать пути объезда.

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