«Уралуправтодор» предупредил об ограничении движения грузового и пассажирского транспорта на трассе Р-404

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2023. На автодороге Р-404 сегодня введено ограничение движения грузового и пассажирского транспорта. Проезд транспорта временно запрещен в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».



«На автодороге Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск на участке с 571 км по 699 км с 09.00 сотрудниками ГИБДД введено ограничение для грузового и пассажирского транспорта в связи с неблагоприятными погодными явлениями», — говорится в сообщении.



Специалисты призывают водителей быть внимательными и заранее выбирать пути объезда.