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В Свердловской области в апреле начнется капитальный ремонт постов и путепроводов на трассе Р-242 «Пермь — Екатеринбург»

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2023. С наступлением теплой погоды в Свердловской области начнется капительный ремонт мостов и путепроводов на автодороге Р-242 «Пермь — Екатеринбург». Информация об ограничении в движении транспорта будет своевременно отображаться на Яндекс-Картах, сообщает ФКУ «Уралуправтодор».

В связи с проведением капитальных ремонтов будут введены ограничения на действующих мостах с организацией реверсивного движения со светофором. Капитальный ремонт пройдет на мостах через реки Ут, Бисерть, Арийка, Тюш, Пут, Чусовая, на путепроводах через железнодорожные пути и на транспортных развязках.

Альтернативный проезд для легкового транспорта будет доступен по дорогам регионального назначения через Дружинино — Атиг — Нижние Серги — Михайловск — Пантелейково — Арти — Красноуфимск — Александровское — Ачит (со 183 км по 276 км) и через Первомайское — Битимка — Первоуральск (с 290 км до 342 км).

При этом на транспортных развязках на Нижние Серги на 286 км и Первоуральск — Ревда на 317 км путепроводы закроют для проезда полностью. На 286 км движение будет регулироваться светофором, а на 317 км будет организовано кольцевое движение по существующим съездам транспортной развязки. Также будут введены временные ограничения под путепроводом на 316 км (автодорога Ревда — СУМЗ). При переустройстве моста через реку Чусовая на 319 км движение будет организовано по временному объезду с мостом.

Во избежание заторов водителям рекомендуется ехать по альтернативным маршрутам до Ревды через Горный Щит и Дегтярск, до Дружинино — через Первоуральск и Билимбай, до Перми — через Нижний Тагил и Чусовой, по автодороге М-5 на Уфу, Ижевск и Казань,

Напомним, что зимой подрядные организации провели на данном участке подготовительные работы по устройству земполотна и дренирующего слоя основания, возведению временных мостов для объездов.

Согласно проекту капитального ремонта мостов и путепроводов, на автодороге Р-242 проезжая часть будет расширена до четырех полос — на участках от 187 км до 232 км, от 276 км до 301 км и от 301 км до 326 км. Также здесь будет выполнено увеличение грузоподъемности сооружений до современных нормативных нагрузок.

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