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На трассе Р-242 Екатеринбург — Пермь 12 и 13 апреля будут периодически перекрывать движение транспорта

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2023. На время работ по строительству моста через реку Пут на 231 км трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург 12 и 13 апреля дорожные рабочие будут периодически останавливать движение транспорта в обоих направлениях. Остановки будут длиться не более четверти часа, сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».

В частности, запланированы периодические остановки движения в обе стороны с 12.00 до 18.00. Водителям предлагаются пути объезда ремонтируемого участка по дорогам регионального назначения через Дружинино — Атиг — Нижние Серги — Михайловск — Пантелейково — Арти — Красноуфимск — Александровское — Ачит (183 км — 276 км) и через Первомайское — Битимка — Первоуральск (290 км — 342 км).

Напомним, что, согласно проекту капитального ремонта мостов и путепроводов, на автодороге Р-242 проезжая часть будет расширена до четырех полос — на участках от 187 км до 232 км, от 276 км до 301 км и от 301 км до 326 км. Также здесь будет выполнено увеличение грузоподъемности сооружений до современных нормативных нагрузок.

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