На трассе Р-242 Екатеринбург — Пермь 12 и 13 апреля будут периодически перекрывать движение транспорта

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2023. На время работ по строительству моста через реку Пут на 231 км трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург 12 и 13 апреля дорожные рабочие будут периодически останавливать движение транспорта в обоих направлениях. Остановки будут длиться не более четверти часа, сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».
В частности, запланированы периодические остановки движения в обе стороны с 12.00 до 18.00. Водителям предлагаются пути объезда ремонтируемого участка по дорогам регионального назначения через Дружинино — Атиг — Нижние Серги — Михайловск — Пантелейково — Арти — Красноуфимск — Александровское — Ачит (183 км — 276 км) и через Первомайское — Битимка — Первоуральск (290 км — 342 км).
Напомним, что, согласно проекту капитального ремонта мостов и путепроводов, на автодороге Р-242 проезжая часть будет расширена до четырех полос — на участках от 187 км до 232 км, от 276 км до 301 км и от 301 км до 326 км. Также здесь будет выполнено увеличение грузоподъемности сооружений до современных нормативных нагрузок.
УрБК, Екатеринбург, 03.04.2023. С наступлением теплой погоды в Свердловской области начнется капительный ремонт мостов ...08.02.2023 На трассе Казань — Екатеринбург отремонтируют восемь путепроводов и шесть мостов
УрБК, Екатеринбург, 08.02.2023. Специалисты ФКУ «Уралуправтодор» приступили к ремонту трассы Р-242 Казань — ...06.05.2019 На участках трассы Пермь — Екатеринбург из-за ремонтных работ введено ограничение движения
УрБК, Екатеринбург, 06.05.2019. С 6 мая по 1 августа на трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург будут проводиться работы по ...15.10.2018 Движение транспорта по трассе Пермь — Екатеринбург открыто в полном объеме
УрБК, Екатеринбург, 15.10.2018. Движение по трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург в Свердловской области открыто в полном ...20.11.2017 В Свердловской области временно перекроют участок трассы Екатеринбург — Пермь
УрБК, Екатеринбург, 20.11.2017. На трассе Екатеринбург — Пермь на время перекроют 340-й км, сообщается на сайте ФКУ ...