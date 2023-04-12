В праздничные дни будет ограничено движение на трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2023. В Свердловской области в праздничные дни будут введены ограничения движения на трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург. Здесь продолжается капитальный ремонт постов и путепроводов, сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».



Так, на 200 км будет проводиться ремонт путепровода через ж/д пути. Для автомобилей будет организовано реверсивное движение. На участке от 218 км до 220 км работы будут проходить на проезжей части. Здесь также будет введено реверсивное движение, регулируемое светофором.



Также на 218 км на мосту через реку Тюш будет организовано движение по объезду, на мосту будет действовать ограничение скорости до 20 км/ч.



На 231 км специалисты будут производить ремонтные работы на мосту через реку Пут. Автомобили будут двигаться по реверсивной схеме.



На участке между 240 км и 241 км в связи с дорожными работами будет введено ограничение скорости до 50 км/ч, а также организован временный объезд. Аналогичные ограничения будут введены на 280 км трассы.



Напомним, что, согласно проекту капитального ремонта мостов и путепроводов, на автодороге Р-242 проезжая часть будет расширена до четырех полос — на участках от 187 км до 232 км, от 276 км до 301 км и от 301 км до 326 км. Также здесь будет выполнено увеличение грузоподъемности сооружений до современных нормативных нагрузок.



На данный момент работы проходят на отрезке длиной более 100 км — с 187 км в Ачитском городском округе до 326 км возле Первоуральска — и продлятся до 2024 года.