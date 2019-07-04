На трассе Казань — Екатеринбург отремонтируют восемь путепроводов и шесть мостов

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2023. Специалисты ФКУ «Уралуправтодор» приступили к ремонту трассы Р-242 Казань — Екатеринбург. Работы проходят на отрезке длинной в 100 км от Ачитского ГО до Первоуральска, сообщает пресс-служба организации.
В общей сложности здесь будет отремонтировано восемь путепроводов и шесть мостов. Проект также предусматривает расширение проезжей части до четырех полос и увеличение грузоподъемности сооружений до современных нормативных нагрузок.
Капитальный ремонт выполнят на мостах через реки Ут, Бисерть, Арийка, Тюш, Пут и Чусовая, а также на путепроводах в составе транспортных развязок и проходящих над железнодорожными путями. Работы на четырех мостах уже начаты — рабочие приступили к строительству опор и временных объездов.
В марте дорожники приступят к разбору конструкций искусственных сооружений. В связи с этим на участках капитального ремонта от 187 до 326 км трассы будут введены временные изменения для проезда транспорта: организовано реверсивное движение со светофорным регулированием.
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