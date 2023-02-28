УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:23

В Челябинской области 6 апреля будет введено ограничение на трассе М-5 «Урал» в связи с проведением буровзрывных работ

УрБК, Челябинск, 04.04.2023. В Челябинской области будет введено ограничение на федеральной автодороге М-5 «Урал» в связи с проведением буровзрывных работ в рамках реконструкции. Временное ограничение в виде снижения скорости и организации перекрытия с полной остановкой движения на участке 1566 км — 1576 км рядом с поселками в Ашинском районе Новозаречный и Сухая Атя будет введено 6 апреля 2023 года с 10.00 до 13.00, сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».

«Движение легковых и маршрутных транспортных средств будет осуществляться по региональным дорогам через Сим — Миньяр — Ашу. Для тяжеловесного транспорта на время буровзрывных работ проезд запрещен. Автомобилистам необходимо принять во внимание изменение схемы организации дорожного движения, следить за знаками и учитывать данную информацию при планировании своего маршрута», — говорится в сообщении.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
28.02.2023 «Уралуправтодор» предупредил об ограничении движения грузового и пассажирского транспорта на трассе Р-404

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2023. На автодороге Р-404 сегодня введено ограничение движения грузового и пассажирского ...

07.11.2022 На трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган 10 и 11 ноября будет ограничено движение в связи с ремонтными работами

УрБК, Екатеринбург, 07.11.2022. В Свердловской области будет ограничено движение автотранспорта на 55-м километре ...

26.12.2019 На трассе Екатеринбург — Тюмень перекроют движение в ночь с 26 на 27 декабря

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2019. На 151-м километре федеральной трассы Р-351 Екатеринбург — Тюмень в ночь на 27 декабря ...

12.12.2019 На трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург перекроют движение в ночь с 12 на 13 декабря

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2019. В связи с монтажом надземного перехода в ночь с 12 на 13 декабря на трассе Р-242 Пермь ...

16.07.2018 На участке трассы Екатеринбург — Тюмень на 4 дня ввели реверсивное движение

УрБК, Екатеринбург, 16.07.2018. На участке трассы Р351 Екатеринбург — Тюмень с 16 по 19 июля из-за ремонта путепровода ...

Популярные новости
10.03.2023В Екатеринбургском музее ИЗО представили результаты реставрации уникального фаянсового панно «Праздник» конца 1930-х годов06.03.2023В Челябинской области из-за непогоды введен режим повышенной готовности для специалистов «Россети Урал» — «Челябэнерго»10.03.2023Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 105 тыс. рублей за кв. метр17.03.2023Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты для продолжения строительства трамвайной линии в Академический район20.03.2023В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о незаконном привлечении 23 млн рублей дольщиков для строительства ЖК «Да Винчи»
Архив новостей
Апрель 2023 (68)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18