В Челябинской области 6 апреля будет введено ограничение на трассе М-5 «Урал» в связи с проведением буровзрывных работ

УрБК, Челябинск, 04.04.2023. В Челябинской области будет введено ограничение на федеральной автодороге М-5 «Урал» в связи с проведением буровзрывных работ в рамках реконструкции. Временное ограничение в виде снижения скорости и организации перекрытия с полной остановкой движения на участке 1566 км — 1576 км рядом с поселками в Ашинском районе Новозаречный и Сухая Атя будет введено 6 апреля 2023 года с 10.00 до 13.00, сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».
«Движение легковых и маршрутных транспортных средств будет осуществляться по региональным дорогам через Сим — Миньяр — Ашу. Для тяжеловесного транспорта на время буровзрывных работ проезд запрещен. Автомобилистам необходимо принять во внимание изменение схемы организации дорожного движения, следить за знаками и учитывать данную информацию при планировании своего маршрута», — говорится в сообщении.
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