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В Челябинской области начался ремонт участка федеральной трассы М-5 «Урал»

УрБК, Челябинск, 12.04.2023. В Челябинской области началась реконструкция участка с 1565 по 1576 км федеральной автомобильной дороги М-5 «Урал» (Москва — Челябинск) Ремонтные работы на участке будут проводиться еженедельно по четвергам, с 10.00 до 13.00 часов, сообщается в Telegram-канале Управления ГИБДД по Свердловской области.

«Движение транспорта будет ограничено, что может стать причиной затруднения движения и возникновения заторовых ситуаций. Проведение указанных работ планируется до октября. Движение легкового и пассажирского транспорта будет осуществляться по региональным дорогам через Сим-Миньяр-Ашу. Движение грузового транспорта на время буровзрывных работ будет запрещено», — говорится в сообщении.

Также Госавтоинспекция просит водителей заранее планировать свой маршрут или воздержаться от поездок в данном направлении в указанный промежуток времени.

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