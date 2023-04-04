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Вчера, 15:54

На трассе Екатеринбург — Тюмень введено ограничение скорости до 50 км/ч из-за задымления

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2023. На автодороге Р-351 Екатеринбург — Тюмень отмечается задымление проезжей части. Для водителей введено ограничение скорости до 50 км/ч, сообщается на официальном сайте ФКУ «Уралуправтодор».

«На автодороге Р-351 Екатеринбург — Тюмень, обход п.г.т. Белоярский с 4 км по 5 км наблюдается задымление проезжей части. Видимость 50-100 м», — говорится в сообщении.

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