На автодороге Р-351 Екатеринбург — Тюмень 20 сентября отменили ремонтные работы

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На автодороге Р-351 Екатеринбург — Тюмень 20 сентября на час закроют движение транспорта

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2023. На 176-м км автодороги Р-351 Екатеринбург — Тюмень 20 сентября с 13.00 до 14.00 будет ...

На трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург 13 и 14 сентября строители будут ограничивать движение в связи с ремонтом путепровода

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2023. На автодороге Р-242 Пермь — Екатеринбург 13 и 14 сентября строители будут ограничивать ...

Ремонт на участке дороги Р-351 Екатеринбург — Тюмень продлится до 1 июля

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2023. На участке трассы Р-351 Екатеринбург — Тюмень до 1 июля будут проходить ремонтные ...

На трассе Екатеринбург — Тюмень из-за ремонтных работ частично ограничат движение

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2020. На федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень будет установлено реверсивное движение ...

На участке трассы Екатеринбург — Тюмень на 4 дня ввели реверсивное движение

УрБК, Екатеринбург, 16.07.2018. На участке трассы Р351 Екатеринбург — Тюмень с 16 по 19 июля из-за ремонта путепровода ...