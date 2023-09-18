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На автодороге Р-351 Екатеринбург — Тюмень 20 сентября отменили ремонтные работы

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2022. Анонсированные на 20 сентября с 13.00 до 14.00 ремонтные работы на 176-м км автодороги Р-351 Екатеринбург — Тюмень отменены по техническим причинам. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».

«Работы на трассе Р-351 (км 176) отменены по техническим причинам: РЖД не смогли предоставить «окно» для проведения работ», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на данном участке автодороги будут проводиться работы по демонтажу балок пролетных строений на объекте капитального ремонта путепровода через железную дорогу.
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