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25.10.2023

На Среднем Урале в ночь на 25 октября выпало 8 см снега

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2023. На всей территории Свердловской области, кроме северной части, с 24 по 25 октября выпало порядка восьми см мокрого снега, сообщает департамент информполитики региона.

«Ожидается, что снежный фронт покинет территорию Свердловской области сегодня около 12:00», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в ночь на 25 октября для ликвидации последствий снегопада было задействовано 229 единиц снегоуборочной техники, в том числе 172 комбинированных дорожных машины, 22 автомобиля с отвалом, 19 автогрейдеров и 16 единиц другой техники. Также дорожные рабочие применили противогололедные материалы на автодорогах.
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