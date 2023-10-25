На Среднем Урале в ночь на 25 октября выпало 8 см снега

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2022. В ночь с 4 на 5 декабря в Свердловской области привлекли к уборке дорог от снега 312 ...24.11.2022 На дорогах Свердловской области для бесперебойного проезда транспорта задействовано более 300 снегоуборочных машин
УрБК, Екатеринбург, 24.11.2022. В Свердловской области в ликвидации последствий снегопада на дорогах задействованы 320 ...26.11.2018 В Екатеринбурге в выходные дни на дороги вышло 462 единицы снегоуборочной техники
УрБК, Екатеринбург, 26.11.2018. В выходные с последствиями снегопадов на региональных трассах работали 462 единицы ...09.11.2016 За сутки в Свердловской области выпало в среднем 15 см снега
УрБК, Екатеринбург, 09.11.2016. За прошедшие сутки на территории Свердловской области выпало в среднем 15 см осадков. ...17.10.2014 За ночь с улиц Екатеринбурга убрано около 250 тонн снега
В ночь с 16 на 17 октября в уборке снега на территории Екатеринбурга задействовали 155 единиц специализированной ...