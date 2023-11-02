В Свердловской области на расчистке трасс работает 337 единиц снегоуборочной техники

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2023. В Свердловской области на расчистке трасс от последствий снегопада сегодня задействовано 337 единиц уборочной техники. Об этом сообщает департамент информационной политики региона со ссылкой на Управление автодорог Свердловской области.



«Задействовано 337 машин: 311 комбинированных дорожных машин, 12 автомобилей с отвалом, 7 автогрейдеров, 7 единиц другой техники», — говорится в сообщении.



Снег продолжает идти на всей территории Свердловской области. На данный момент ограничений движения, связанных с неблагоприятными дорожными условиями, не зафиксировано.



Напомним, что ранее синоптики сообщили, что 6-10 декабря в Свердловской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 10-17 градусов.