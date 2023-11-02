В Свердловской области на расчистке трасс работает 337 единиц снегоуборочной техники

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2023. В Свердловской области в ближайшие дни прогнозируются аномально холодная погода и ...02.11.2023 На уборку региональных дорог Свердловской области за сутки вышло 337 единиц техники
УрБК, Екатеринбург, 02.11.2023. С 1 по 2 ноября на всей территории Свердловской области наблюдался умеренный мокрый ...25.10.2023 На Среднем Урале в ночь на 25 октября выпало 8 см снега
УрБК, Екатеринбург, 25.10.2023. На всей территории Свердловской области, кроме северной части, с 24 по 25 октября ...12.12.2022 На дорогах Свердловской области последствия снегопада устраняют 290 единиц спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2022. На дороги Свердловской области для устранения последствий снегопада сегодня вышло 290 ...26.11.2018 В Екатеринбурге в выходные дни на дороги вышло 462 единицы снегоуборочной техники
УрБК, Екатеринбург, 26.11.2018. В выходные с последствиями снегопадов на региональных трассах работали 462 единицы ...